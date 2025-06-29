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Гросси: МАГАТЭ не увидело признаков создания Ираном ядерного оружия

Гросси уточнил, что специалисты МАГАТЭ «всегда очень честно оценивали ситуацию» вокруг иранской ядерной программы.

Источник: Комсомольская правда

В МАГАТЭ заявили, что не видели никаких признаков, указывающих на то, что ядерная программа Ирана была направлена на создание ядерного оружия. Однако полной информации о ней не было, подчеркивает гендиректор агентства Рафаэль Гросси в интервью CBS.

«Мы не видели, чтобы программа была направлена на это, но в то же время они (власти Ирана) не отвечали на некоторые из очень-очень важных поставленных вопросов», — сказал он.

Гросси уточнил, что специалисты МАГАТЭ «всегда очень честно оценивали ситуацию» вокруг иранской ядерной программы. Однако он уточнил, что инспекторы агентства все же находили в некоторых местах исламского государства, которые не были обычными заявленными объектами, частицы урана.

Как KP.RU писал ранее, Иран запретил допускать Рафаэля Гросси к своим ядерным объектам, а также вести видеомониторинг. Решение властей относится также и к видеонаблюдению, которое ранее производилось на объектах иранской ядерной программы, где МАГАТЭ осуществляло мониторинг.

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