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«ВО»: аэродром ВСУ Кульбакино в Николаеве ночью подвергся удару

На аэродроме Кульбакино в Николаеве прогремело не менее десяти взрывов и начался пожар.

Источник: Аргументы и факты

Удар был нанесён ночью 29 июня по аэродрому ВСУ Кульбакино в городе Николаеве, сообщил Telegram-канал «Военный обозреватель» (ВО).

По информации авторов публикации, на этом месте прогремело не менее десяти взрывов. Согласно представленным сведениям, которые подтверждаются спутниками NASA, на аэродроме начался сильный пожар.

Кроме того, по некоторым данным, здесь же находится Николаевский тепловозоремонтный завод. Информацию об ударе по аэродрому Кульбакино подтвердил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

Он уточнил, что недалеко расположено предприятие по ремонту самолётов, включая истребители F-16.

Напомним, ночью 27 июня по украинскому аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области было зафиксировано шесть прилётов. Сергей Лебедев сообщил, что в городе было много иностранных скорых.