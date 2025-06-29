Раненый ВСУ журналист КНР поблагодарил Хинштейна и Захарову за поддержку

Журналист китайской телекомпании Phoenix Лу Юйгуан, пострадавший в результате атаки беспилотника ВСУ в Курской области, выразил благодарность официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой, Минобороны России и врио губернатора Курской области Александру Хинштейну за оказанную поддержку и помощь.
«От души благодарю губернатора Курской области, который в первое время оказал мне помощь, благодарю Министерство обороны России, они в самый тяжелый момент меня спасли и благодарю МИД России, Марию Захарову, благодарю всех, кто рядом со мной. Спасибо вам большое! Мы и дальше будем работать на этом направлении», — приводит его слова агентство ТАСС.
Напомним, Лу Юйгуан пострадал в результате удара украинского БПЛА по поселку Коренево в Курской области. Журналист позже сообщил, что, несмотря на полученные ранения, намерен продолжить работу в приграничных районах.
Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что все виновные в атаке на Юйгуана будут установлены и привлечены к ответственности. По ее словам, украинский удар был преднамеренным нападением.