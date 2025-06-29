Раненый ВСУ журналист КНР поблагодарил Хинштейна и Захарову за поддержку

«От души благодарю губернатора Курской области, который в первое время оказал мне помощь, благодарю Министерство обороны России, они в самый тяжелый момент меня спасли и благодарю МИД России, Марию Захарову, благодарю всех, кто рядом со мной. Спасибо вам большое! Мы и дальше будем работать на этом направлении», — приводит его слова агентство ТАСС.