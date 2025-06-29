Москвичей предупредили о рекордно низком атмосферном давлении

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Рекордно низкое атмосферное давление за всю историю финала июня ожидается в Москве в понедельник, за сутки оно рухнет на 15 миллиметров ртутного столба, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«В заключительный день июня в столице будет так холодно, как было полвека назад. Синоптическая ситуация в Центральной России обусловится прохождением холодного атмосферного фронта. В понедельник в Москве будет лить как из ведра и запахнет осенью. Гарантированно ожидается пасмурная погода, обложные дожди перейдут в ливни, усилится ветер западных и северо-западных румбов в порывах достигая штормовых 17 метров в секунду», — рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что температура воздуха ночью в столице плюс 9 — плюс 12, днем всего плюс 12 — плюс 15 градусов, что соответствует климатической норме начала осени. Так свежо в конце июня в городе последний раз было в 1962 году и 1976 году.
«Из-за высокой влажности (95−100%) и сильного ветра будет казаться в ощущениях, что на улице на 3−4 градуса холоднее, чем есть на самом деле. При этом атмосферное давление за сутки рухнет на 15 миллиметров ртутного столба и барометры покажут к полудню 726 миллиметров ртутного столба — это будет рекордно низкое атмосферное давление за всю историю финала июня», — добавил Тишковец.