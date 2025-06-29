Москвичей предупредили о рекордно низком атмосферном давлении

«Из-за высокой влажности (95−100%) и сильного ветра будет казаться в ощущениях, что на улице на 3−4 градуса холоднее, чем есть на самом деле. При этом атмосферное давление за сутки рухнет на 15 миллиметров ртутного столба и барометры покажут к полудню 726 миллиметров ртутного столба — это будет рекордно низкое атмосферное давление за всю историю финала июня», — добавил Тишковец.