Москвичам рассказали о ситуации с осадками на следующей неделе

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Около половины от месячной нормы осадков выпадет в Москве за предстоящую неделю, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«За предстоящую неделю на Москву прольются до 37−42 миллиметров осадков, что составляет около половины от всего месячного объема небесной влаги. В Подмосковье местами выпадет до 50−60 миллиметров, причем львиная доля дождей придется на ближайшие трое суток. В Москве в воскресенье ожидается 15 миллиметров, в понедельник — еще 14 миллиметров, во вторник — шесть миллиметров», — рассказал агентству Тишковец.
Синоптик объяснил, что такое развитие событий связано с североатлантическим циклоном «Корнелиус», который, смещаясь в юго-восточном направлении, за сутки преодолеет 1000 километров.