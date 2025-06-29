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Москвичам рассказали о ситуации с осадками на следующей неделе

Около половины от месячной нормы осадков выпадет в Москве за предстоящую неделю.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Около половины от месячной нормы осадков выпадет в Москве за предстоящую неделю, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«За предстоящую неделю на Москву прольются до 37−42 миллиметров осадков, что составляет около половины от всего месячного объема небесной влаги. В Подмосковье местами выпадет до 50−60 миллиметров, причем львиная доля дождей придется на ближайшие трое суток. В Москве в воскресенье ожидается 15 миллиметров, в понедельник — еще 14 миллиметров, во вторник — шесть миллиметров», — рассказал агентству Тишковец.

Синоптик объяснил, что такое развитие событий связано с североатлантическим циклоном «Корнелиус», который, смещаясь в юго-восточном направлении, за сутки преодолеет 1000 километров.