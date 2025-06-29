Путин назвал приоритетом для РФ наращивание группировки атомных ледоколов

Президент России Владимир Путин в своем поздравлении работникам и ветеранам судостроительной отрасли в воскресенье, 29 июня, отметил, что одним из особых приоритетов страны является наращивание группировки универсальных атомных ледоколов и судов ледового класса.
Эти суда необходимы для круглогодичной навигации по Трансарктическому транспортному коридору и Северному морскому пути. Глава государства выразил надежду, что значительный вклад в эту масштабную и системную работу внесет Объединенная судостроительная корпорация, а также другие компании и предприятия отрасли.
Путин подчеркнул, что развитие судостроения сыграло важную роль в становлении России как морской державы, расширило возможности для укрепления экономического, промышленного, оборонного и научного потенциалов страны, а имена выдающихся отечественных кораблестроителей навсегда вошли в историю России.
— В проектно-конструкторских бюро и на верфях от Калининграда до Владивостока всегда трудились настоящие, опытные профессионалы, которые создавали боевые корабли, гражданские суда разного назначения: грузовые и пассажирские, рыбопромысловые и научно-исследовательские, — говорится на сайте Кремля.
Ранее Путин выразил уверенность в победе РФ в рамках спецоперации на Украине. Президент, обращаясь к Полине Черемных, супруге участника специальной военной операции из Ямала, попросил передать бойцам наилучшие пожелания.