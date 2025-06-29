Путин назвал приоритетом для РФ наращивание группировки атомных ледоколов

Эти суда необходимы для круглогодичной навигации по Трансарктическому транспортному коридору и Северному морскому пути. Глава государства выразил надежду, что значительный вклад в эту масштабную и системную работу внесет Объединенная судостроительная корпорация, а также другие компании и предприятия отрасли.