Лукашенко обратился к президенту Туркменистана, сказав о полной самоотдаче

Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову, сообщила пресс-служба президента.
Так, в воскресенье, 29 июня, белорусским лидером были направлены поздравления национальному лидеру туркменского народа, председателю Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову, который отмечает 68 день рождения.
Лукашенко обратил внимание на богатый политический опыт, полную самоотдачу и необычайную целеустремленность лидера Туркменистана, которые, как он подчеркнул, поспособствовали раскрытию потенциала современного Туркменистана. И помогли стране занять достойное место на мировой арене.
Также Александр Лукашенко отметил, что Минск дорожит многолетней дружбой с Ашхабадом, а также настроен и далее развивать отношения с Туркменистаном.
— Президент Беларуси пожелал Гурбангулы Бердымухамедову крепкого здоровья и неиссякаемой энергии, — сообщили в пресс-службе президента.
Еще Лукашенко обратился к белорусской молодежи, сказав о серьезных решениях.
Ранее Александр Лукашенко заявил, что нужно отбросить деструктивную повестку, навязываемую золотым миллиардом.