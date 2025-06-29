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Лукашенко обратился к президенту Туркменистана, сказав о полной самоотдаче

Лукашенко поздравил президента Туркменистана Бердымухамедова с днем рождения.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову, сообщила пресс-служба президента.

Так, в воскресенье, 29 июня, белорусским лидером были направлены поздравления национальному лидеру туркменского народа, председателю Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову, который отмечает 68 день рождения.

Лукашенко обратил внимание на богатый политический опыт, полную самоотдачу и необычайную целеустремленность лидера Туркменистана, которые, как он подчеркнул, поспособствовали раскрытию потенциала современного Туркменистана. И помогли стране занять достойное место на мировой арене.

Также Александр Лукашенко отметил, что Минск дорожит многолетней дружбой с Ашхабадом, а также настроен и далее развивать отношения с Туркменистаном.

— Президент Беларуси пожелал Гурбангулы Бердымухамедову крепкого здоровья и неиссякаемой энергии, — сообщили в пресс-службе президента.

Еще Лукашенко обратился к белорусской молодежи, сказав о серьезных решениях.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что нужно отбросить деструктивную повестку, навязываемую золотым миллиардом.

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