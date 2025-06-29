Лукашенко обратился к президенту Туркменистана, сказав о полной самоотдаче

Лукашенко обратил внимание на богатый политический опыт, полную самоотдачу и необычайную целеустремленность лидера Туркменистана, которые, как он подчеркнул, поспособствовали раскрытию потенциала современного Туркменистана. И помогли стране занять достойное место на мировой арене.