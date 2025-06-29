«Крылья-2» сыграют с нижегородской «Волной» в рамках 12-го тура Второй лиги Б

В Самаре пройдет футбольный матч между командами «Крылья Советов-2» и ФК «Волна» из Нижегородской области.
Игра состоится в рамках 12-го тура Второй лиги Б на стадионе «Металлург». Начало в 14:00 по самарскому времени.
Напомним, что в основной команде «Крыльев Советов» появился 20-летний форвард Вадим Раков. А ранее стало известно об уходе из клуба Ивана Сергеева.
Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.