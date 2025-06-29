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«Крылья-2» сыграют с нижегородской «Волной» в рамках 12-го тура Второй лиги Б

В Самаре пройдет футбольный матч между командами «Крылья Советов-2» и ФК «Волна» из Нижегородской области.

В Самаре пройдет футбольный матч между командами «Крылья Советов-2» и ФК «Волна» из Нижегородской области.

Игра состоится в рамках 12-го тура Второй лиги Б на стадионе «Металлург». Начало в 14:00 по самарскому времени.

Напомним, что в основной команде «Крыльев Советов» появился 20-летний форвард Вадим Раков. А ранее стало известно об уходе из клуба Ивана Сергеева.

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