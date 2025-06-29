Юрий Слюсарь призвал донских выпускников не забывать своих учителей

— Есть такие профессии святые, как медики, учителя, — это те профессии, где люди работают не только головой или руками — они работают душой, по призванию. И я бы очень хотел, чтобы вы, дорогие ребята и девчата, помнили, что часть своей души ваши учителя отдали вам, и она теперь с вами на всю оставшуюся жизнь. Хочу, чтобы вы это ценили, вспоминали, звонили своим педагогам и поддерживали с ними добрые отношения, — подчеркнул Юрий Слюсарь.