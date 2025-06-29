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Юрий Слюсарь призвал донских выпускников не забывать своих учителей

В Ростовской области глава региона поздравил выпускников и вручил медали отличникам.

Источник: Комсомольская правда

Глава региона Юрий Слюсарь поздравил выпускников ростовской гимназии № 118 имени Валерия Цыганова и вручил отличникам медали «За особые успехи в учении» I степени. Об этом сообщает пресс-служба донского правительства.

Глава региона пожелал вчерашним школьникам успехов и призвал не забывать своих учителей.

— Есть такие профессии святые, как медики, учителя, — это те профессии, где люди работают не только головой или руками — они работают душой, по призванию. И я бы очень хотел, чтобы вы, дорогие ребята и девчата, помнили, что часть своей души ваши учителя отдали вам, и она теперь с вами на всю оставшуюся жизнь. Хочу, чтобы вы это ценили, вспоминали, звонили своим педагогам и поддерживали с ними добрые отношения, — подчеркнул Юрий Слюсарь.

По данным регионального министерства образования, в 2025 году со школой простились почти 16 тысяч одиннадцатиклассников. Среди них 3 253 получили аттестаты с отличием и медали «За особые успехи в учении».