В Екатеринбурге начался суд над азербайджанцами по делу об убийствах прошлых лет

Напомним, 27 июня СК РФ провёл в Свердловской области специальную операцию по задержанию преступников, причастных к убийству в 2001 году. 28 июня сообщалось, что во время оперативных мероприятий один из задержанных умер от инфаркта — у него были проблемы с сердцем, скорая не смогла его спасти. В МИД Азербайджана выразили России протест и вызвали временного поверенного по делам РФ в связи с задержанием граждан республики.