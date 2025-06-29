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В один день в разных районах Башкирии в лесу потерялись два человека

В Госкомитете по ЧС сообщили и случаях в лесу.

Источник: Комсомольская правда

За сутки в лесах Башкирии потерялись два человека. Об этом сообщили в Госкомитете по ЧС республики.

По предоставленным данным, во время сбора ягод заблудилась жительница Сибая в Баймакском районе. Женщина собирала ягода в группе, отстала, увлекшись процессом, а после потеряла ориентиры. За помощью обратились родственники, спасатели нашли потерявшуюся в лесу и передали ее семье.

Второй случай произошел в поселке Козарез под Уфой, когда мужчина отправился в лес на поиски пропавших овец. Заблудившийся пытался выбраться пять часов, а после позвонил в экстренные службы. Спасатели оперативно его нашли и вывели из леса.

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