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Маск назвал законопроект Трампа о расходах и налогах политическим самоубийством

Бизнесмен Илон Маск охарактеризовал законопроект президента США Дональда Трампа о расходах и налогах как политическое самоубийство.

Бизнесмен Илон Маск охарактеризовал законопроект президента США Дональда Трампа о расходах и налогах как политическое самоубийство.

— Опросы показывают, что этот законопроект является политическим самоубийством для Республиканской партии, — написал он в соцсети Х.

Миллиардер также поделился результатами опросов, согласно которым более половины американцев считают, что этот проект приведет к увеличению бюджетного дефицита страны.

Маск 29 мая заявил, что срок его полномочий на посту госслужащего подошел к концу. Западные СМИ тогда сообщили, что предприниматель решил полностью уйти из политики, сконцентрировав внимание на своих основных проектах — компаниях Tesla и SpaceX.

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков рассказал, что Министерство иностранных дел России якобы получило запрос на предоставление убежища от американского миллиардера Илона Маска на фоне перепалки с президентом США Дональдом Трампом.

Позже он высказался по этому поводу. Депутат считает, что Россия могла бы извлечь большую пользу из предоставления политического убежища для предпринимателя Маска.

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