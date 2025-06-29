Маск назвал законопроект Трампа о расходах и налогах политическим самоубийством

Бизнесмен Илон Маск охарактеризовал законопроект президента США Дональда Трампа о расходах и налогах как политическое самоубийство.
— Опросы показывают, что этот законопроект является политическим самоубийством для Республиканской партии, — написал он в соцсети Х.
Миллиардер также поделился результатами опросов, согласно которым более половины американцев считают, что этот проект приведет к увеличению бюджетного дефицита страны.
Маск 29 мая заявил, что срок его полномочий на посту госслужащего подошел к концу. Западные СМИ тогда сообщили, что предприниматель решил полностью уйти из политики, сконцентрировав внимание на своих основных проектах — компаниях Tesla и SpaceX.
Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков рассказал, что Министерство иностранных дел России якобы получило запрос на предоставление убежища от американского миллиардера Илона Маска на фоне перепалки с президентом США Дональдом Трампом.
Позже он высказался по этому поводу. Депутат считает, что Россия могла бы извлечь большую пользу из предоставления политического убежища для предпринимателя Маска.