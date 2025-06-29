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Дожди и туманы накроют Иркутск на предстоящей рабочей неделе

Температура воздуха в областном центре составит +23…+28°C.

Сейчас в Ричмонде: +25° 3 м/с 94% 758 мм рт. ст. +25°
Источник: IrkutskMedia.ru

Синоптики прогнозируют дожди и туманы в Иркутске на предстоящей рабочей неделе. Температура воздуха в дневные часы составит от +23 до +28°С. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на Gismeteo.

В понедельник, 30 июня, ожидается облачная погода, небольшой дождь. За окном будет +24°С. Ветер юго-восточный, 2 м/с.

Во вторник, 1 июля, малооблачно. Столбик термометра покажет +28°С. Ветер юго-восточный, 2 м/с.

В среду, 2 июля, облачно. Синоптики обещают до +25°С. Ветер северо-западный, 3 м/с.

В четверг, 3 июля, облачно, небольшой дождь. За окном будет +23°С. Ветер северо-западный, 3 м/с.

В пятницу, 4 июля, малооблачно, небольшой дождь. Столбик термометра установится на отметке +24°С. Ветер западный, 3 м/с.