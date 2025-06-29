В поселке Залари пройдут финальные сельские игры 11 июля

— Сельские спортивные игры — это всегда праздник, возможность для участников посоревноваться, пообщаться, активно провести свое время. Не в первый раз министерство спорта области проводит эти соревнования в поселке Залари, где есть все условия для развития физической культуры и спорта, — рассказал министр спорта Приангарья Павел Богатырев.