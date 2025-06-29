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В поселке Залари пройдут финальные сельские игры 11 июля

В программе игр — волейбол, лёгкая атлетика, мини-лапта и перетягивание каната.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

11−12 июля поселок Залари превратится в спортивную столицу региона. Здесь соберутся сильнейшие сельские команды со всей области для участия в традиционных соревнованиях. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе правительства области.

— Сельские спортивные игры — это всегда праздник, возможность для участников посоревноваться, пообщаться, активно провести свое время. Не в первый раз министерство спорта области проводит эти соревнования в поселке Залари, где есть все условия для развития физической культуры и спорта, — рассказал министр спорта Приангарья Павел Богатырев.

В программе игр — волейбол, лёгкая атлетика, городошный спорт, мини-лапта и перетягивание каната. Особый колорит мероприятию придадут специальные состязания для дояров, механизаторов и спортивных семей.