В поселке Залари пройдут финальные сельские игры 11 июля

11−12 июля поселок Залари превратится в спортивную столицу региона. Здесь соберутся сильнейшие сельские команды со всей области для участия в традиционных соревнованиях. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе правительства области.
— Сельские спортивные игры — это всегда праздник, возможность для участников посоревноваться, пообщаться, активно провести свое время. Не в первый раз министерство спорта области проводит эти соревнования в поселке Залари, где есть все условия для развития физической культуры и спорта, — рассказал министр спорта Приангарья Павел Богатырев.
В программе игр — волейбол, лёгкая атлетика, городошный спорт, мини-лапта и перетягивание каната. Особый колорит мероприятию придадут специальные состязания для дояров, механизаторов и спортивных семей.