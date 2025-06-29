«Акрон-2» сыграет с казанским «Соколом» в рамках 12-го тура Второй лиги Б

В Жигулевске 29 июня пройдет футбольный матч между второй командой тольяттинского «Акрона» и казанским «Соколом».
Игра состоится в рамках 12-го тура Второй лиги Б на стадионе «Кристалл». Начало — в 14:00 по самарскому времени.
Ранее стало известно, что капитан основной команды «Акрона» Константин Савичев подписал контракт с клубом еще на два года.
Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.
Узнать больше по теме
«Акрон»: главное о компании и ее перспективах на фондовом рынке в 2024 году
Собрали основную информацию о деятельности компании «Акрон»: ее история, популярные товары на рынке, финансовые и производственные показатели. Также составили пошаговый план по инвестированию в бумаги корпорации и спросили эксперта, как будет развиваться ситуация с ее акциями в 2024 году.Читать дальше