В России появится новый профессиональный праздник

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об учреждении нового профессионального праздника — Дня российской адвокатуры, сообщили в российском кабмине.
«Профессиональный праздник — День российской адвокатуры — теперь будет официально отмечаться 31 мая. Постановление о его учреждении подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Такая дата неформально утвердилась в адвокатском сообществе как профессиональный праздник. Именно в этот день в 2002 году был подписан Федеральный закон “Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации”, заложивший основные принципы организации и деятельности современной адвокатуры», — сообщили в правительстве РФ.
Отмечается, что инициатором учреждения профессионального праздника выступил Минюст, предложение поддержал президент России Владимир Путин.
«Установление профессионального праздника на официальном уровне позволит подчеркнуть важность адвокатуры как публично-правового института правовой системы России и её высокое публично-правовое значение для российской государственности», — добавили в российском кабмине.