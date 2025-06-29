В России появится новый профессиональный праздник

«Профессиональный праздник — День российской адвокатуры — теперь будет официально отмечаться 31 мая. Постановление о его учреждении подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Такая дата неформально утвердилась в адвокатском сообществе как профессиональный праздник. Именно в этот день в 2002 году был подписан Федеральный закон “Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации”, заложивший основные принципы организации и деятельности современной адвокатуры», — сообщили в правительстве РФ.