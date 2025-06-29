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В Ростовской области состоится первенство по гребле на байдарках и каное

В донской столице пройдут областные соревнования по гребному спорту среди молодежи.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове состоятся областные соревнования по гребле на байдарках и каное. Об этом сообщает пресс-служба донского правительства.

Первенство Ростовской области по гребле на байдарках и каноэ будет проходить с 1 по 3 июля на гребном канале «Дон». Соревнования входят в региональную программу XI Спортивных игр молодежи.

— Сильнейшие спортсмены сборных команд муниципальных образований Ростовской области в возрасте до 24 лет поборются за призовые места. Ожидается участие 150 спортсменов, — подчеркнул министр по физической культуре и спорту Ростовской области Самвел Аракелян.

Гребля на байдарках и каноэ является базовым видом спорта для донского региона. На Олимпийских играх гребцы из Ростовской области завоевали семь медалей: 4 серебряные и 3 бронзовые. Неудивительно, что в состав сборной команды России включены 25 донских спортсменов.