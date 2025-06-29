В Ростовской области состоится первенство по гребле на байдарках и каное

Гребля на байдарках и каноэ является базовым видом спорта для донского региона. На Олимпийских играх гребцы из Ростовской области завоевали семь медалей: 4 серебряные и 3 бронзовые. Неудивительно, что в состав сборной команды России включены 25 донских спортсменов.