В Дагестане задержали блогера, обвиняемую в продаже запрещенных препаратов

МАХАЧКАЛА, 29 июн — РИА Новости. Жительница Махачкалы задержана по подозрению в сбыте сильнодействующих веществ, сообщили в пресс-службе МВД Дагестана; в правоохранительных органах уточнили РИА Новости, что подозреваемая — местный блогер.
«Сотрудники УКОН (управление по контролю за оборотом наркотиков — ред.) МВД Дагестана задержали 35-летнюю жительницу Махачкалы, подозреваемую в сбыте сильнодействующих веществ. Полицейскими была получена оперативная информация о том, что подозреваемая занимается реализацией препаратов, содержащих сибутрамин», — говорится в сообщении.
Оперативники установили наблюдение за женщиной и провели «Проверочную закупку» запрещенного препарата. Тогда же подозреваемая оформила и передала в почтовое отделение для отправки в соседнее государство аналогичный препарат, содержащий сибутрамин весом 240 граммов.
«Препарат опасен, поскольку помимо сердечно-сосудистых, неврологических, психических и иных проблем, вызывает привыкание, зависимость, бороться с которой значительно тяжелее, чем с лишним весом», — отметили в МВД.
Подозреваемая — под домашним арестом, добавили в ведомстве.
Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, задержанная — блогер Джамиля Шапилова. У нее более 230 тысяч подписчиков в соцсети Instagram* (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская), в шапке профиля она обещает стройное тело «без диет и насилия».
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.