Тарифы на воду изменятся с 1 июля в Кокшетау

Физические лица, потребляющие от 5 до 10 м³ в месяц на одного человека; а также организации, занимающиеся производством тепловой энергии, в пределах объемов потребления воды на собственные нужды в процессе производства тепловой энергии и объемов подпитки при предоставлении услуг горячего водоснабжения (при открытой системе горячего водоснабжения); организации, занимающиеся передачей и распределением тепловой энергии, в пределах объемов утвержденных нормативных технических потерь и организации, предоставляющие регулируемые услуги в сфере водоснабжения и водоотведения с 1 июля вынуждены будут оплачивать по 185,48 тенге/м3 (раннее тариф составлял 174,48 тенге/м3). Отвод сточных вод — 120,74 тенге/м3.