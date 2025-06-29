В Красноярске стартовал слет поисковых отрядов Сибири

В лагере «Юнармии» в Красноярске открылся слет сибирских поисковых отрядов «Допишем летопись Победы». В мероприятии принимают участие 180 школьников из Красноярского края, Новосибирской, Иркутской, Кемеровской, Томской областей и Алтайского края. Об этом рассказал 29 июня губернатор Михаил Котюков.
Участники слета занимаются поисковой работой — выезжают на места сражений Великой Отечественной войны, разыскивают останки погибших солдат. В течение недели ребята будут обмениваться опытом, изучать основы военной археологии, оказания первой медпомощи и туристической подготовки под руководством ведущих специалистов.
Губернатор Красноярского края поблагодарил молодежь за вклад в сохранение памяти о героях, павших в годы ВОВ.
Ранее Ранее «Московский комсомолец в Красноярске» сообщил о жаре и отсутствии осадков в последний выходной июня.