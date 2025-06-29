В Красноярске стартовал слет поисковых отрядов Сибири

В лагере «Юнармии» в Красноярске открылся слет сибирских поисковых отрядов «Допишем летопись Победы». В мероприятии принимают участие 180 школьников из Красноярского края, Новосибирской, Иркутской, Кемеровской, Томской областей и Алтайского края. Об этом рассказал 29 июня губернатор Михаил Котюков.