В селе под Таганрогом разбитая дорога помешала потушить пожар в доме

Председатель Следкома России Александр Бастрыкин затребовал доклад о результатах проверки по поводу плохой дорогой в селе Синявском Ростовской области. Об этом сообщается в телеграм-канале донского следкома.
В интернете жители села пожаловались на разбитую автомобильную дорогу в переулке Юбилейном. Когда в одном из домов случился пожар, сотрудники МЧС не смогли к нему подъехать. В итоге огонь уничтожил жилье. Многочисленные обращения односельчан в разные инстанции не помогли решить проблему.
Донские следователи организовали процессуальную проверку. Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ростовской области Аслану Хуаде доложить о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении. Исполнение поручения находится на контроле в центральном аппарате ведомства.