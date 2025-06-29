В селе под Таганрогом разбитая дорога помешала потушить пожар в доме

В интернете жители села пожаловались на разбитую автомобильную дорогу в переулке Юбилейном. Когда в одном из домов случился пожар, сотрудники МЧС не смогли к нему подъехать. В итоге огонь уничтожил жилье. Многочисленные обращения односельчан в разные инстанции не помогли решить проблему.