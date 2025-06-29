«Поднимется сильный ветер». МЧС и синоптики сказали о риске падения деревьев из-за порывов ветра до 20 м/с

В воскресенье территория Беларуси попадет в циркуляцию атлантического циклона с двумя центрами. В итоге с утра северо-запад республики окажется в зоне его атмосферного фронта. По мере того, как циклон будет продвигаться на юго-восток, осадки будут охватываться всю белорусскую территорию. Но за счет того, что циклон все же проходит восточнее, через территорию России, то в Беларуси дожди не должны быть чересчур интенсивными или затяжными.