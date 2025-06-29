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«Поднимется сильный ветер». МЧС и синоптики сказали о риске падения деревьев из-за порывов ветра до 20 м/с

МЧС и синоптики предупредили белорусов о сильном ветре 20 м/с на 29 июня.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси вынесен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра на воскресенье, 29 июня, сообщили в пресс-службе МЧС.

В ведомстве отметили, что усиление северо-западного ветра ожидается 29 июня во многих районах страны. Его порывы будут достигать 15 — 20 метров в секунду. В связи с этим в МЧС предупредили белорусов о риске обрыва линий связи и электропередач, нарушения электроснабжения, возможных отключениях электроподстанций, обрушении слабо укрепленных конструкций, повреждении кровель, падении деревьев.

Перемена погоды, как добавляет тематический телеграм-канал «Надвор`е», связана с тем, что дождливый циклон, находившийся на востоке страны, сместился сейчас на юго-восточную часть республики.

В воскресенье территория Беларуси попадет в циркуляцию атлантического циклона с двумя центрами. В итоге с утра северо-запад республики окажется в зоне его атмосферного фронта. По мере того, как циклон будет продвигаться на юго-восток, осадки будут охватываться всю белорусскую территорию. Но за счет того, что циклон все же проходит восточнее, через территорию России, то в Беларуси дожди не должны быть чересчур интенсивными или затяжными.

Средние температуры установятся днем в пределах +20 — +22 градусов, а по юго-западу потеплеет и до +24 — + 26.

Как говорилось выше, во второй половине дня поднимется сильный ветер. По информации Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF), после обеда порывы ветра усилятся до 18 — 20 метров в секунду. Причем сильный ветер сохранится и в понедельник, 30 июня.

При этом синоптик Дмитрий Рябов озвучил прогноз погоды в Беларуси на неделю с 30 июня по 6 июля: «Придет долгожданное тепло до плюс 30».

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к белорусской молодежи, сказав о серьезных решениях.

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