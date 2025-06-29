Когда на море скидки: куда можно отправиться по горящей путевке

Стоит ли приобретать путевку у туроператора или лучше спланировать поездку самим? Для сравнения возьмем одно из самых популярных направлений у российских туристов — турецкий курорт Анталья. Горящая путевка (перелет, девять ночей проживания в трехзвездочном отеле с бассейном, до моря километр, питание не включено) обойдется в 60 тысяч рублей. Если планировать поездку самостоятельно, то авиабилеты Москва — Анталья и обратно в эти же даты обойдутся в 15 тысяч рублей. Проживание в аналогичном отеле — 50 тысяч рублей за девять ночей. Выгода налицо. Только учтите — горящие путевки чаще всего включают в себя туристическую страховку.