Популярные российские блины запретили продавать в Беларуси

Уточняется, что продукция не соответствует требованиям техрегламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». В частности, в блинах с рубленой ветчиной и сыром некоторые показатели превышены во много раз.
По показателям безопасности — микробиологическим показателям: завышенному количеству мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ), завышенному количеству плесеней, недопустимому наличию бактерий группы кишечных палочек (колиформы). Фактические значения показателей составили: КМАФАнМ составило 1,0×104 КОЕ/г при допустимом уровне не более 1×103 КОЕ/г (превышено в 10 раз).
Также выявлено, что количество плесени превышено в два раза, были обнаружены бактерии группы кишечных палочек (колиформы) в 1,0 грамме продукта.
Похожие нарушения и у блинов «Сытый папа» с творожной начинкой. В них специалисты нашли завышенное число мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) в 35 раз и бактерии группы кишечных палочек (колиформы).
Продавать и ввозить блины запрещено с 1 июля.
Черный список Госстандарта регулярно расширяется, так как специалисты выявляют все новые небезопасные товары. Одна из приоритетных задач в деятельности ведомства — исключить попадание в обращение продукции, которая способна причинить вред жизни и здоровью человека, имуществу граждан и окружающей среде.