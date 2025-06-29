Немец хотел провезти бивни мамонта через границу Беларуси и Польши

На границе с Беларусью таможенные службы задержали сувениры, которым могут быть миллионы лет. Подробности рассказали в пресс-службе польской таможни.
Инцидент произошел в погранпереходе «Тересполь» («Брест» с белорусской стороны), где при проверке легковушки таможенники нашли доисторические артефакты.
Сообщается, что гражданин Германии хотел перевезти через белорусско-польскую границу бивни мамонта. Всего польскими таможенниками было обнаружено восемь фрагментов бивня шерстистого мамонта. Причем длина одного из них составила около полуметра.
— Перевозивший бивни гражданин Германии сообщил, что получил доисторические сувениры в подарок от друга и хотел отвезти к себе домой, — пояснили в пресс-службе Люблинской таможни и налоговой службы в Бяла-Подляске.
Бивни изъяла таможня. А в Польском научно-исследовательском институте уже прокомментировали, что сохранившиеся фрагменты, с большой вероятностью, можно отнести к плейстоцену или так называемому «ледниковому периоду». Это фрагменты костного скелета и бивни, принадлежавшие шерстистому мамонту (лат. Mammuthus primigenius), предположительно обитавшему на территории современной Сибири.
По примерной оценке, стоимость обнаруженных бивней составляет примерно 3500 злотых, то есть всего около 1 тысячи долларов в эквиваленте. Но их научная и образовательная ценность представляет гораздо больший интерес.
Расследуется уголовное дело. Судьбу доисторических сувениров определит суд.
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