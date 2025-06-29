Немец хотел провезти бивни мамонта через границу Беларуси и Польши

Бивни изъяла таможня. А в Польском научно-исследовательском институте уже прокомментировали, что сохранившиеся фрагменты, с большой вероятностью, можно отнести к плейстоцену или так называемому «ледниковому периоду». Это фрагменты костного скелета и бивни, принадлежавшие шерстистому мамонту (лат. Mammuthus primigenius), предположительно обитавшему на территории современной Сибири.