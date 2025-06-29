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На нескольких улицах Шакши установят новые светильники

Работы по благоустройству уже завершаются.

Источник: Комсомольская правда

В уфимской Шакше завершаются работы по благоустройству новых светильников. Об этом сообщили в городской администрации.

По предоставленным данным, на заключительный этап вышли работы на Ручейной, Абзелиловской, Зеленой, Майской, Изыскательской, Сквозной, Волгоградской, Майской, Кигинской, Спортивной улицах.

Также, отметили в мэрии, в сквере «Детский» планируют установить 15 торшеров.

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