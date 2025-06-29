Беспилотные трамваи в Москве будут использовать пермские разработки

Безопасность трамвая-беспилотника обеспечивают пермские разработки, в том числе технология обмена данными с элементами дорожной инфраструктуры V2X (vehicle-to-everything). Она позволяет осуществлять передачу сигнала за 20 миллисекунд, в 50 раз быстрее, чем технология LTE. Это принципиально важно, чтобы трамвай своевременно получал информацию о текущей и будущей фазе светофора и другие данные.