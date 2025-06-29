У омичей заработала мобильная связь, но «обвалился» сайт знакомств

Также публично не были озвучены точные сроки окончания работ. Но, судя по всему, проблема начинает постепенно решаться: на портале Downdetector сегодня, 29 июня, зарегистрировано минимальное число жалоб на проблемы с мобильной связью в Омской области. Зато омичи жалуются на то, что не могут совершить виртуальные операции в мобильном приложении банка ВТБ, а также зайти на популярный сайт знакомств LovePlanet.