У омичей заработала мобильная связь, но «обвалился» сайт знакомств

Сегодня, 29 июня, судя по сообщениям пользователей из Омской области на виртуальном детекторе сбоев Downdetector, в регионе восстанавливается мобильная связь. Зато не работают приложение одного из банков и популярный сайт знакомств.
Проблемы со связью в регионе длятся уже 21 день. Чиновники объясняют трехнедельные перебои с мобильным интернетом и «провалы» в телефонных разговорах профилактическими работами и тестированием нового оборудования. Губернатор был более категоричен в пояснении ситуации, назвав причину сбоев «работами в целях повышения уровня безопасности омичей». В чем именно заключается «профилактическая работа» и как оно отразится на безопасности, широкому кругу общественности неизвестно.
Также публично не были озвучены точные сроки окончания работ. Но, судя по всему, проблема начинает постепенно решаться: на портале Downdetector сегодня, 29 июня, зарегистрировано минимальное число жалоб на проблемы с мобильной связью в Омской области. Зато омичи жалуются на то, что не могут совершить виртуальные операции в мобильном приложении банка ВТБ, а также зайти на популярный сайт знакомств LovePlanet.
Ранее мы писали про массовые сбои в работе мобильной связи и интернета, начавшиеся у омичей 7 июня. Проблемы со связью прокомментировал губернатор Виталий Хоценко. Он признал, что ограничения связаны с обеспечением безопасности.