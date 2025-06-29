Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

У омичей заработала мобильная связь, но «обвалился» сайт знакомств

Мобильная связь в Омске стала восстанавливаться, при этом перестали работать приложение одного из банков и популярный сайт знакомств.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 29 июня, судя по сообщениям пользователей из Омской области на виртуальном детекторе сбоев Downdetector, в регионе восстанавливается мобильная связь. Зато не работают приложение одного из банков и популярный сайт знакомств.

Проблемы со связью в регионе длятся уже 21 день. Чиновники объясняют трехнедельные перебои с мобильным интернетом и «провалы» в телефонных разговорах профилактическими работами и тестированием нового оборудования. Губернатор был более категоричен в пояснении ситуации, назвав причину сбоев «работами в целях повышения уровня безопасности омичей». В чем именно заключается «профилактическая работа» и как оно отразится на безопасности, широкому кругу общественности неизвестно.

Также публично не были озвучены точные сроки окончания работ. Но, судя по всему, проблема начинает постепенно решаться: на портале Downdetector сегодня, 29 июня, зарегистрировано минимальное число жалоб на проблемы с мобильной связью в Омской области. Зато омичи жалуются на то, что не могут совершить виртуальные операции в мобильном приложении банка ВТБ, а также зайти на популярный сайт знакомств LovePlanet.

Ранее мы писали про массовые сбои в работе мобильной связи и интернета, начавшиеся у омичей 7 июня. Проблемы со связью прокомментировал губернатор Виталий Хоценко. Он признал, что ограничения связаны с обеспечением безопасности.