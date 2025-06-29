В День молодежи в Иркутске вручили премии губернатора

Традиционно пространство было разделено на несколько тематических площадок: «Знай. Люби. Гордись. Приумножай». Там можно было поучаствовать в мастер-классах, творческих и кулинарных акциях, познакомиться с различными профессиями и узнать подробнее о молодежных объединениях по интересам, пройти профориентационное тестирование, попробовать себя в сборке автомата и стрельбе по мишеням, научиться плести маскировочные сети и написать письмо поддержки участникам СВО, приобрести сувениры от местных мастеров-начинающих предпринимателей. Кроме того, в Доме молодежи прошел открытый диалог главы региона Игоря Кобзева с молодежью: вопросы могли задавать все желающие.