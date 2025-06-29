В День молодежи в Иркутске вручили премии губернатора

В Иркутске 28 июня состоялось празднование Дня молодежи на площади Конституции. Напомним: именно там работает областной Дом молодежи, который открыл свои двери после капитального ремонта в 2023 году. Участниками мероприятия стали более 8 тысяч человек.
Традиционно пространство было разделено на несколько тематических площадок: «Знай. Люби. Гордись. Приумножай». Там можно было поучаствовать в мастер-классах, творческих и кулинарных акциях, познакомиться с различными профессиями и узнать подробнее о молодежных объединениях по интересам, пройти профориентационное тестирование, попробовать себя в сборке автомата и стрельбе по мишеням, научиться плести маскировочные сети и написать письмо поддержки участникам СВО, приобрести сувениры от местных мастеров-начинающих предпринимателей. Кроме того, в Доме молодежи прошел открытый диалог главы региона Игоря Кобзева с молодежью: вопросы могли задавать все желающие.
— Молодёжная политика для областной власти — это стратегический курс, нацеленный на то, чтобы молодые люди оставались в Иркутской области, развивали регион своими идеями и проектами, а также создавали комфортную среду для жизни в будущем, — сказал Игорь Кобзев.
В этот же день на главной сцене прошло торжественное вручение свидетельств о присуждении премии Губернатора Иркутской области в сфере молодежной политики. Обладателями награды стали 100 молодых жителей региона за свои успехи в общественной деятельности, науке, культуре и патриотическом воспитании молодежи. Кроме того, наиболее активные участники молодежных движений получили благодарственные письма Президента Российской Федерации.
— Тематика площадок у Дома молодежи отражает все разнообразие направлений и возможностей для развития и самореализации молодых жителей Иркутской области, — отметила министр по молодежной политике Иркутской области Маргарита Цыганова.