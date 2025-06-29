В Ростовской области цена на бензин перевалила за 82 рубля

В Ростовской области повысились цены на автомобильное топливо. Актуальные данные опубликовал на сайте Росстат.
С 17 по 23 июня цены на топливо изменились в 70 регионах России. Цена бензина марки 92 повысилась на 14 копеек, а 95-го — на тринадцать копеек.
В среднем по стране стоимость автомобильного топлива за литр составила 60,13 рублей, в Южном федеральном округе — 61, 70 рублей.
В Ростовской области в среднем за него придется заплатить 51, 29 рублей, за бензин марки 92 — 57,05 рублей, за 95-й — 63, 46 рублей, за 98-й — 82, 24 рубля, за дизельное топливо — 66, 72 рубля.
Больше всего цены на топливо повысились в Республике Тыва — на 2%.