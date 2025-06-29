«Красноярские Столбы» отметят столетний юбилей

Завтра, 30 июня, одна из самых посещаемых особо охраняемых природных территорий РФ — «Красноярские Столбы» — отметит вековой юбилей. Ежегодно парк принимает около миллиона туристов, оставаясь визитной карточкой Красноярского края.
Торжественное мероприятие пройдет на кордоне Лалетино с 11:00 до 14:00. В программе — церемония передачи переходящего символа 100-летия от Кавказского заповедника, гашение почтовой марки и открытие новой входной группы на Центральном входе.
Для детей организуют игровые площадки от нацпарка и партнеров. Все участники праздника получат памятные сувениры от «Красноярских Столбов».
Ранее портал kras.mk.ru рассказал, что участковые инспекторы заметили на «Стоблах» рысь.