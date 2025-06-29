В Самаре начали проверку после конфликта с водителем в автобусе № 67

В организации «СамараАвтоГаз», которая отвечает за пассажирские перевозки, начали проверку по факту инцидента в автобусе № 67. Речь идет о ситуации, когда после поломки автобуса пассажиры возмутились, а водитель автобуса произнес некорректную, по мнению очевидцев, фразу.
Также, у пассажиров вызвал вопрос факт, что кондуктор якобы не разговаривал на русском языке.
На данный момент в ходе проверки кондуктор был отстранен от работы на маршрутах. В организации отметили, что на самом деле кондуктор знает русский, просто не хотел вмешиваться в перепалку.
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