Самолет из Красноярска приземлился в Санкт-Петербурге с отскоком от взлетно-посадочной полосы

24 июня-2025 экипаж Airbus A319 (борт RA-73219) авиакомпании «Россия» столкнулся с неполадками при выполнении грузового рейса FV-7004 из Красноярска в Санкт-Петербург. При запуске двигателей в кабине появилось сообщение «F/CTL ELAC 1 PITCH FAULT», сигнализирующее об отказе одного из каналов системы управления. Новость сообщил информационный ресурс про гражданскую авиацию t.me/aviatorshina.
Самолет, в котором не было пассажиров, вернутся на стоянку. Когда бортовой компьютер перезагрузили, предупреждение исчезло. Борт вылетел северную столицу. На этом проблемы не закончились. Заходя на посадку в аэропорту Пулково, пилоты сообщили о неадекватной реакции лайнера на команды от боковой ручки управления — сайдстика. Приземлиться удалось с отскоком от взлетно-посадочной полосы и затем — с так называемым досаживанием. Чуть позже система снова выдала сообщение об отказе ELAC 1.
Росавиация квалифицировала происшествие как авиационный инцидент. Начались разбирательства.
Отметим, что в декабре 2022 года Airbus предупреждал о проблеме циклических сбоев в полетных компьютерах.
Проблемный борт RA-73219 временно отстранили от полетов, но уже на следующий день допустили к эксплуатации. Расследование инцидента продолжается.
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