Самолет из Красноярска приземлился в Санкт-Петербурге с отскоком от взлетно-посадочной полосы

Самолет, в котором не было пассажиров, вернутся на стоянку. Когда бортовой компьютер перезагрузили, предупреждение исчезло. Борт вылетел северную столицу. На этом проблемы не закончились. Заходя на посадку в аэропорту Пулково, пилоты сообщили о неадекватной реакции лайнера на команды от боковой ручки управления — сайдстика. Приземлиться удалось с отскоком от взлетно-посадочной полосы и затем — с так называемым досаживанием. Чуть позже система снова выдала сообщение об отказе ELAC 1.