«Перешли на курицу»: в Омске почти в два раза выросло производство мяса птицы

Производство, а значит и потребление мяса и субпродуктов птицы по сравнении с прошлогодним периодом, выросло в Омской области практически в два раза — на 98,1%. Уступило, в сравнении с маем 2024 года, производство говядины — на 2% и свинины — 3,9%. Небольшое изменение в производстве за май 2025 года (в сравнении с этим же периодам 2024 года) произошло в молочной отрасли региона: незначительный рост производства сыров и сливок, а также небольшое снижение производства кефира и творога.