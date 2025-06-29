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«Перешли на курицу»: в Омске почти в два раза выросло производство мяса птицы

Высокие цены на говядину и свинину скорректировали рацион омичей в пользу куриного мяса.

Источник: Комсомольская правда

Омскстат опубликовал 25 июня данные о продуктовом производстве в Омской области по итогам мая 2025 года. Производство в пищевой промышленности региона выросло в основном за счет увеличения выпуска мяса и субпродуктов птицы.

Производство, а значит и потребление мяса и субпродуктов птицы по сравнении с прошлогодним периодом, выросло в Омской области практически в два раза — на 98,1%. Уступило, в сравнении с маем 2024 года, производство говядины — на 2% и свинины — 3,9%. Небольшое изменение в производстве за май 2025 года (в сравнении с этим же периодам 2024 года) произошло в молочной отрасли региона: незначительный рост производства сыров и сливок, а также небольшое снижение производства кефира и творога.