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В Самарской области дожди и грозы будут продолжаться минимум до 7 июля

В самарском регионе уже давно идут дожди и держится прохладная погода.

В самарском регионе уже давно идут дожди и держится прохладная погода. По прогнозам синоптиков, такая ситуация будет продолжаться и в июле.

По информации Приволжского УГМС, 1 июля начнется с дождя и грозы. Ночью температура воздуха остановится на +15 градусах, а днем — на +22-х.

2 июля же перемен ждать не стоит — обещают все те же дожди, пасмурную и прохладную погоду.

Специалисты утверждают, что такая ситуация продолжится минимум до 7 июля.

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