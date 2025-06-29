В Самарской области дожди и грозы будут продолжаться минимум до 7 июля

В самарском регионе уже давно идут дожди и держится прохладная погода. По прогнозам синоптиков, такая ситуация будет продолжаться и в июле.
По информации Приволжского УГМС, 1 июля начнется с дождя и грозы. Ночью температура воздуха остановится на +15 градусах, а днем — на +22-х.
2 июля же перемен ждать не стоит — обещают все те же дожди, пасмурную и прохладную погоду.
Специалисты утверждают, что такая ситуация продолжится минимум до 7 июля.
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