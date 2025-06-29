Почему в Подмосковье на несколько месяцев раньше начался грибной сезон

Более того, внутри этой волны наметились свои малые волны: позднемайская, в начале июня, и вот сейчас пошла третья — полезли такие грибы, которые появляются только осенью. Среди них белые, лисички, сыроежки, говорушки. В общем, надо идти в лес, пока не поздно, потому что грибов там сейчас действительно очень много. В начале июля волна отступит. И дальше нас ждет большой перерыв. Потому что после такого мощного выступления грибницам, потратившим всю энергию, надо отдохнуть.