Почему в Подмосковье на несколько месяцев раньше начался грибной сезон

В Подмосковье на несколько месяцев раньше срока пошли, лисички, белые грибы и подберезовики. Миколог Михаил Вишневский объяснил причину природной аномалии.
Погода в этом году специфическая. Постоянно сменяли друг друга тепло и холод, то было сухо, то шли дожди. Земля в конце мая и в течение почти всего июня много раз меняла температуру. Это стимулировало плодоношение грибниц. Сейчас сохранились еще поздневесенние грибы, продолжают стоять раннелетние, а многие осенние, не поняв этой раскачки, бесконечных колебаний температур, подумали: «а не настала ли осень?» И чтобы не опоздать с плодоношением, решили тоже выдать урожай.
И теперь мы имеем уникальное явление, которое было, по-моему, последний раз в 2014 году, больше десяти лет назад. Одновременно растут грибы практически всех сезонов, кроме зимнего. Обычно первая летняя волна очень короткая. А сейчас мы имеем грибную волну, которая началась в конце мая и уже совершенно точно продлится до первой декады июля.
Более того, внутри этой волны наметились свои малые волны: позднемайская, в начале июня, и вот сейчас пошла третья — полезли такие грибы, которые появляются только осенью. Среди них белые, лисички, сыроежки, говорушки. В общем, надо идти в лес, пока не поздно, потому что грибов там сейчас действительно очень много. В начале июля волна отступит. И дальше нас ждет большой перерыв. Потому что после такого мощного выступления грибницам, потратившим всю энергию, надо отдохнуть.
Июль будет без грибов и первая половина августа — тоже. А дальше все зависит от погоды. С большой вероятностью вторая волна начнется в конце августа, а может быть, даже в начале сентября. Однако она будет не очень обильной.
ЧАСТО ВСТРЕЧАЮТСЯ.
Белые — универсальны в кулинарии. Их можно жарить, тушить, мариновать, варить в супах и готовить соусы. Подосиновики — хозяйки используют как основной ингредиент, например в жареном виде или для бульонов. Подберезовики — их них можно приготовить десятки вкуснейших блюд. Можно варить, жарить, тушить, мариновать, сушить и даже замораживать. Лисички — вещества, которые содержатся в этих грибах, предотвращают отложение жира на бедрах и животе, поэтому лисички можно вводить в меню желающим похудеть. Вешенки — богаты белками, витаминами (в том числе группы В), минералами (такими как селен, калий и фосфор) и клетчаткой.