В правительстве Иркутской области обсудили организацию занятости для инвалидов

По данным министерства труда и занятости Приангарья, на 1 марта 2025 года в регионе создано около 7 тыс рабочих мест для инвалидов по выделенным квотам. Периодически на таких предприятиях проводятся проверки соблюдения законодательства, при выявлении нарушений выдаются предписания для их исправления. С помощью региональной службы занятости в этом году смогли найти работу 483 человека с ограниченными возможностями.