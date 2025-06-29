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В правительстве Иркутской области обсудили организацию занятости для инвалидов

В также погашение задолженности по зарплате и соцпартнерство в сфере трудоустройства.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В правительстве Иркутской области прошло заседание региональной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. На нем обсуждалось трудоустройство инвалидов, погашение задолженности по заработной плате и итоги социального партнерства за 2024 год.

Как отметил председатель регионального кабмина Константин Зайцев,

трехсторонняя комиссия обеспечивает взаимодействие между работодателями, профсоюзами и правительством Иркутской области.

По данным министерства труда и занятости Приангарья, на 1 марта 2025 года в регионе создано около 7 тыс рабочих мест для инвалидов по выделенным квотам. Периодически на таких предприятиях проводятся проверки соблюдения законодательства, при выявлении нарушений выдаются предписания для их исправления. С помощью региональной службы занятости в этом году смогли найти работу 483 человека с ограниченными возможностями.

— Минтруд продолжает практику по оказанию методической помощи гражданам с ОВЗ по трудоустройству, включая квотируемые места, — отметил министр труда и занятости Иркутской области Кирилл Клоков.

Участники совещания обсудили работу, проводимую относительно работодателей, задерживающих выплату зарплаты своим сотрудникам: благодаря межведомственному взаимодействию удалось добиться погашения долгов на сумму более 40 млн рублей.