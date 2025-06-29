Какие сериалы выходят в июле 2025 года

Продолжение экранизации «Сэндмена» — цикла комиксов Нила Геймана о приключениях бога сна, который освобождается от векового заточения. После того, как Геймана обвинили в систематическом сексуализированном насилии (сам писатель это отрицает), стриминг Netflix объявил, что второй сезон «Песочного человека» станет последним. Он будет разбит на три части: первый том выйдет 3 июля, второй — 24-го, а 31 июля состоится премьера заключительного спецвыпуска. Подробнее о первом сезоне мы писали здесь.