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Прокуратура Братска восстановила право жителей на льготные лекарства

Пациенты не могли получить жизненно необходимый гипогликемический препарат по льготе.

Источник: Комсомольская правда

В Падунском районе Братска прокуратура решила проблему двух местных жителей, страдающих хроническим заболеванием. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе прокуратуры Иркутской области, несмотря на медицинские показания и наличие инвалидности у одного из них, пациенты не могли получить жизненно необходимый гипогликемический препарат на льготных условиях.

— Прокуратура Падунского района г. Братска провела проверку по обращению двух местных жителей о нарушении их прав на лекарственное обеспечение. В связи с этим прокуратура внесла представление руководителю медицинского учреждения.

Ситуация была исправлена — оба заявителя теперь полностью обеспечены необходимым препаратом.