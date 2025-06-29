Прокуратура Братска восстановила право жителей на льготные лекарства

В Падунском районе Братска прокуратура решила проблему двух местных жителей, страдающих хроническим заболеванием. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе прокуратуры Иркутской области, несмотря на медицинские показания и наличие инвалидности у одного из них, пациенты не могли получить жизненно необходимый гипогликемический препарат на льготных условиях.