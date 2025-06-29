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В старейшем омском парке распродают главные аттракционы

Колесо обозрения, карусель и детский паровозик назвали «готовым бизнесом» и просят за них 21 миллион рублей.

В парке 30 лет BЛКCМ выставили на продажу три аттракциона, за которые просят 21 миллион рублей. Предложение продажи появилось 23 июня на одной из российских онлайн-платформ частных объявлений.

Продавец лаконично называет комплект из трех аттракционов «готовым бизнесом» и перечисляет характеристики каждого. Так, колесо обозрения обладает высотой 35 метров, имеет 20 кабин и 80 посадочных мест. Фотография кабины управления должна убедить покупателя, что за аттракционом владельцы следили — все оборудование выглядит ухоженным, несмотря на то, что это колесо обозрения было запущено в 2014 году. Про остальные два аттракциона информации почти нет. Указаны лишь названия и количество посадочных мест.

Ранее мы писали о том, что парк 30-летия ВЛКСМ обладает самым большим в Омске количеством аттракционов: их в парке — сорок восемь.