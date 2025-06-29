На Дубровинском в Красноярске завершают ремонт дорожного покрытия

29 июня мэрия Красноярска показала на видео, как идет заключительный этап ремонта улицы Дубровинской. Работы продолжаются круглосуточно без- выходных. Началась укладка асфальта на последнем участке рядом с краевого ЗАГСом. Ранее здесь заменили трубопроводы.