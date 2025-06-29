На Дубровинском в Красноярске завершают ремонт дорожного покрытия

29 июня мэрия Красноярска показала на видео, как идет заключительный этап ремонта улицы Дубровинской. Работы продолжаются круглосуточно без- выходных. Началась укладка асфальта на последнем участке рядом с краевого ЗАГСом. Ранее здесь заменили трубопроводы.
На уже отремонтированном отрезке магистрали — от Регистрационной палаты до Николаевского моста — приступили к нанесению дорожной разметки. По ночам рабочие обозначают двойную сплошную линию.
В администрации подчеркнули, что асфальтирование ведется непрерывно. Это позволит максимально сократить сроки завершения ремонтных работ на одной из основных транспортных артерий города.
Несмотря на позитивную подачу новости, несколько местных жителей выразили недовольство ходом ремонта.
«Бордюры не меняли? Уклон стока воды соблюден в сторону дома, при выходе из арки будет лужа, ливневок нет. Дорогая волнами. Кто курирует ремонт дороги?», — оставила комментарий подписчика паблика мэрии Mar’ya.
«Знаем о проблеме. Участок огородили. Его будут восстанавливать», — поспешили ответить представители властей.
«Неплохо бы было привести в порядок и пешеходную часть вдоль отремонтированной улицы Дубровинского», — написала Анна Дудалева, прикрепив фото.
Ранее портал kras.mk.ru сообщил об очередном авиапроисшествии в местном аэропорту.