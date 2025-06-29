В Уфе самокаты из кикшеринга будут иметь увеличенные госномера. Инициативу городского управления транспорт и связи и ГАИ Уфы уже тестирует один из операторов проката СИМ.
Как сообщили в мэрии, номера на прокатных электросамокатах позволят оперативно идентифицировать нарушителей правил дорожного движения. Уфимцы смогут сообщать о фактах опасной езды и неправильной парковки через чат-бот в Telegram @Samokat_ru_bot (http://t.me/Samokat_ru_bot). Узнать самих нарушителей — в конкретное время в конктреном месте будет проще.
Увеличенные номера уже появились на СИМ оператора «Вуш».
Напомним, арендаторов самокатов наказывают за езду на одном устройстве 2 и более человек, за выезд на проезжую часть, за проезд на самокате на пешеходных переходах без спешивания и за использование устройства не по назначению.