МЧС: в Островце шестилетний ребенок упал в ливневый колодец и погиб

Трагедия произошла в районном центре в субботу, 28 июня. Примерно в 20.00 часов в дежурную службу МЧС сообщили о ребенке, который упал в ливневый колодец. Оперативно прибывшие на улицу Парковую спасатели МЧС извлекли из воды ребенка 2019 года рождения и передали его медикам.