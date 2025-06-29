МЧС: в Островце шестилетний ребенок упал в ливневый колодец и погиб

В Островце погиб ребенок, который упал в колодец ливневых очистных сооружений, сообщили в суточной сводке МЧС.
Трагедия произошла в районном центре в субботу, 28 июня. Примерно в 20.00 часов в дежурную службу МЧС сообщили о ребенке, который упал в ливневый колодец. Оперативно прибывшие на улицу Парковую спасатели МЧС извлекли из воды ребенка 2019 года рождения и передали его медикам.
Однако спасти мальчика не удалось. В 21.08 часов в больнице врачи констатировали смерть ребенка.
— Работниками МЧС оказана психологическая помощь родственникам погибшего ребенка, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.
Тем временем молодой белорус обезоружил преступника на глазах у милиционеров в Мядельском районе: «В руках у него был топор».
И мы писали, что немец хотел провезти бивни мамонта через границу Беларуси и Польши.