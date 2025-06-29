Красноярские бойцы СВО показали Кляксу и Афганчика — четвероногих боевых товарищей

«По словам красноярца с позывным Турбина, это самый умный и ласковый кот. Больше боец таких не видел. Называет его ласково Афганчик. Кличку получил не просто так. Когда спит, кот постоянно дергается, как будто ему снится что-то страшное. Видимо, пережил какой-то ужас», — говорится в сообщении.