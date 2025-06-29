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Красноярские бойцы СВО показали Кляксу и Афганчика — четвероногих боевых товарищей

В зоне проведения спецоперации на Донецком направлении у военных из Красноярска появились необычные боевые товарищи.

В зоне проведения спецоперации на Донецком направлении у военных из Красноярска появились необычные боевые товарищи. Любимцами личного состава стали мяукающие Афган и Клякса. Животных показали на видео 28 июня в местном отделении «Народного фронта».

«По словам красноярца с позывным Турбина, это самый умный и ласковый кот. Больше боец таких не видел. Называет его ласково Афганчик. Кличку получил не просто так. Когда спит, кот постоянно дергается, как будто ему снится что-то страшное. Видимо, пережил какой-то ужас», — говорится в сообщении.

Поселилась вместе с военнослужащими и трехцветная кошка Клякса, недавно ставшая мамой. Парни верят, что животные такой расцветки приносят удачу. Верят, что пушистая любимица поможет успешно выполнить все поставленные задачи.

Ранее портал kras.mk.ru рассказал об авиапроисшествии с участием грузового рейса Красноярск — Санкт-Петербург.