Красноярские бойцы СВО показали Кляксу и Афганчика — четвероногих боевых товарищей

В зоне проведения спецоперации на Донецком направлении у военных из Красноярска появились необычные боевые товарищи. Любимцами личного состава стали мяукающие Афган и Клякса. Животных показали на видео 28 июня в местном отделении «Народного фронта».
«По словам красноярца с позывным Турбина, это самый умный и ласковый кот. Больше боец таких не видел. Называет его ласково Афганчик. Кличку получил не просто так. Когда спит, кот постоянно дергается, как будто ему снится что-то страшное. Видимо, пережил какой-то ужас», — говорится в сообщении.
Поселилась вместе с военнослужащими и трехцветная кошка Клякса, недавно ставшая мамой. Парни верят, что животные такой расцветки приносят удачу. Верят, что пушистая любимица поможет успешно выполнить все поставленные задачи.
Ранее портал kras.mk.ru рассказал об авиапроисшествии с участием грузового рейса Красноярск — Санкт-Петербург.