Правительство утвердило создание Черноморского заповедника

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Правительство РФ утвердило постановление о создании Черноморского заповедника, сообщила пресс-служба кабмина.
«Черноморский государственный природный биосферный заповедник получил статус особо охраняемой природной территории России. Решение позволит сохранить водно-болотные и степные экосистемы северного побережья Чёрного моря», — говорится в сообщении.
Постановлением определено, что заповедник расположен на территории Голопристанского муниципального округа Херсонской области. Его общая площадь занимает более 109 тысяч гектаров. Заповедник отнесён к ведению Минприроды РФ.
Отмечается, что заповедник включает несколько участков, представляющих различные природные комплексы приморского юга Херсонской области. На его территории произрастает более 800 видов растений, многие из которых занесены в Красную книгу России. Также встречаются редкие виды животных и птиц.
Создание Черноморского заповедника предусмотрено программой социально-экономического развития новых регионов, которая была утверждена правительством в 2023 году.
«Президент России определил одной из национальных целей достижение экологического благополучия, и нашей задачей является в том числе сохранение биологического разнообразия», — сказал зампредседателя правительства РФ Дмитрий Патрушев, комментируя принятое решение, его цитирует пресс-служба.
Вице-премьер отметил, что Черноморский заповедник обладает особо ценными природными компонентами. Здесь обитают редкие представители фауны, в том числе морской, например чёрный аист, розовый пеликан, черноморская афалина, а также произрастают растения, занесённые в Красную книгу России.
«Очень важно интегрировать Черноморский заповедник в существующую систему особо охраняемых природных территорий России, тем самым обеспечить режим особой охраны для редких и исчезающих видов», — подчеркнул Патрушев.