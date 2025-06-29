Крупное ДТП случилось на федеральной трассе в Омской области

Из видео становится понятно, что автоавария произошла рядом с селом Малиновка Тюкалинского района. Комментируя происшествие, очевидец отмечает оторванную у легкового автомобиля дверь. Еще один комментатор сообщает, что «есть пострадавшие». Опровергнуть или подтвердить его слова пока нет возможности — сотрудники полиции пока не дали информации по этому дорожному инциденту.