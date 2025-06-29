Крупное ДТП случилось на федеральной трассе в Омской области

Сегодня, 29 июня, на трассе Тюмень — Омск произошло серьезное ДТП. Грузовая фура Mercedes-Benz нанесла значительный урон легковому автомобилю. Видео с регистратора опубликовали в телеграм-канале «Инцидент Омск» очевидцы происшествия.
Из видео становится понятно, что автоавария произошла рядом с селом Малиновка Тюкалинского района. Комментируя происшествие, очевидец отмечает оторванную у легкового автомобиля дверь. Еще один комментатор сообщает, что «есть пострадавшие». Опровергнуть или подтвердить его слова пока нет возможности — сотрудники полиции пока не дали информации по этому дорожному инциденту.