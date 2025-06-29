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Крупное ДТП случилось на федеральной трассе в Омской области

Грузовик Mercedes-Benz крепко приложился к легковому автомобилю на печально известной частыми авариями трассе Тюмень — Омск.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 29 июня, на трассе Тюмень — Омск произошло серьезное ДТП. Грузовая фура Mercedes-Benz нанесла значительный урон легковому автомобилю. Видео с регистратора опубликовали в телеграм-канале «Инцидент Омск» очевидцы происшествия.

Из видео становится понятно, что автоавария произошла рядом с селом Малиновка Тюкалинского района. Комментируя происшествие, очевидец отмечает оторванную у легкового автомобиля дверь. Еще один комментатор сообщает, что «есть пострадавшие». Опровергнуть или подтвердить его слова пока нет возможности — сотрудники полиции пока не дали информации по этому дорожному инциденту.