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В Чунском районе мужчине помогли выйти на досрочную страховую пенсию

Работодатель не включил восемь лет работы сибиряка в трудовой стаж.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Чунском районе сибиряк не мог выйти на досрочную страховую пенсию. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе прокуратуры Иркутской области, мужчина, много лет проработавший на лесоперерабатывающем предприятии, необоснованно лишился права на досрочную страховую пенсию по старости из-за ошибки работодателя.

— Ему было отказано в ее назначении по причине отсутствия льготного трудового стажа по сведениям персонифицированного учета, поскольку работодатель не включил в него 8 лет трудовой деятельности на лесоперерабатывающем предприятии, — пояснили в надзорном ведомстве.

Прокуратура оперативно вмешалась в ситуацию. После внесения представления работодателю сведения о льготном стаже были скорректированы, и мужчине наконец назначили заслуженную пенсию.