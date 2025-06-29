В Чунском районе мужчине помогли выйти на досрочную страховую пенсию

В Чунском районе сибиряк не мог выйти на досрочную страховую пенсию. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе прокуратуры Иркутской области, мужчина, много лет проработавший на лесоперерабатывающем предприятии, необоснованно лишился права на досрочную страховую пенсию по старости из-за ошибки работодателя.
— Ему было отказано в ее назначении по причине отсутствия льготного трудового стажа по сведениям персонифицированного учета, поскольку работодатель не включил в него 8 лет трудовой деятельности на лесоперерабатывающем предприятии, — пояснили в надзорном ведомстве.
Прокуратура оперативно вмешалась в ситуацию. После внесения представления работодателю сведения о льготном стаже были скорректированы, и мужчине наконец назначили заслуженную пенсию.