Министерство лесного комплекса Иркутской области отчиталось о работе в 2024 году

В правительстве Иркутской области заслушали отчет регионального министерства лесного комплекса об итогах работы в 2024 году. Кроме того, председатель областного кабинета министров Константин Зайцев озвучил приоритетные направления на будущее.
Как доложил министр лесного комплекса региона Павел Кирдяпкин, в сфере охраны и защиты лесов от пожаров удалось добиться значительных результатов: в прошлом году показатель ежегодного сокращения площади лесных пожаров на землях лесного фонда перевыполнен на 194,9 тысячи гектаров. Повысилась и оперативность реагирования: в течение первых суток ликвидируется почти 65% возгораний, что превышает плановые показатели.
Ведется масштабная работа по лесовосстановлению. По региональному проекту «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» (с 2025 года — «Экологическое благополучие») в 2024 году были высажены новые деревья на площади свыше 182 тысячи гектаров. Кроме того, подготовлено 76,6 млн единиц саженцев.
В 2024 году в бюджет Иркутской области поступило около 1,3 млрд рублей платы за использование лесов, и еще 4,4 млрд рублей — в федеральную казну. В настоящее время на территории Приангарья действует около 1,2 тысячи предприятий лесопромышленного комплекса, на которых трудится не менее 30 тысяч человек.
Одной из первостепенных задач на этот год является продолжение работы по сокращению площадей лесных пожаров.
— Важно сохранить и приумножить достигнутые результаты, обеспечив более рациональное использование ресурсов и улучшение качества предоставляемых услуг, — отметил Константин Зайцев.
Ранее «КП-Иркутск» сообщала, что в правительстве Иркутской области обсудили итоги работы министерства по молодежной политике.