Министерство лесного комплекса Иркутской области отчиталось о работе в 2024 году

В 2024 году в бюджет Иркутской области поступило около 1,3 млрд рублей платы за использование лесов, и еще 4,4 млрд рублей — в федеральную казну. В настоящее время на территории Приангарья действует около 1,2 тысячи предприятий лесопромышленного комплекса, на которых трудится не менее 30 тысяч человек.