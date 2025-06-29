В Толочинском районе МЧС вызвали, когда женщина готовила еду на плите, сообщили в суточной сводке МЧС.
Возгорание произошло в многоквартирном доме в поселке городского типа Коханово. Пожар случился вечером 28 июня.
В МЧС сообщили о задымлении в многоэтажке. Прибывшие по вызову спасатели установили, что пожар начался в квартире на втором этаже пятиэтажного жилого дома. Дома находилась женщина 1940 года рождения, ее спасли сотрудники МЧС и передали медикам.
— После осмотра медиками она госпитализирована, — прокомментировали в пресс-службе.
Эвакуация жильцов дома не потребовалась.
Также работники МЧС установили, что пожар начался, когда женщина готовила еду, пища загорелась на плите.
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