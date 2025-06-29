Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Толочинском районе МЧС вызвали, когда женщина готовила еду на плите

Под Толочином спасатели МЧС спасли женщину, готовившую еду на плите.

В Толочинском районе МЧС вызвали, когда женщина готовила еду на плите, сообщили в суточной сводке МЧС.

Возгорание произошло в многоквартирном доме в поселке городского типа Коханово. Пожар случился вечером 28 июня.

В МЧС сообщили о задымлении в многоэтажке. Прибывшие по вызову спасатели установили, что пожар начался в квартире на втором этаже пятиэтажного жилого дома. Дома находилась женщина 1940 года рождения, ее спасли сотрудники МЧС и передали медикам.

— После осмотра медиками она госпитализирована, — прокомментировали в пресс-службе.

Эвакуация жильцов дома не потребовалась.

Также работники МЧС установили, что пожар начался, когда женщина готовила еду, пища загорелась на плите.

Еще в МЧС сообщили, что в Островце шестилетний ребенок упал в ливневый колодец и погиб.

Тем временем молодой белорус обезоружил преступника на глазах у милиционеров в Мядельском районе: «В руках у него был топор».