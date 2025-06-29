В Толочинском районе МЧС вызвали, когда женщина готовила еду на плите

В МЧС сообщили о задымлении в многоэтажке. Прибывшие по вызову спасатели установили, что пожар начался в квартире на втором этаже пятиэтажного жилого дома. Дома находилась женщина 1940 года рождения, ее спасли сотрудники МЧС и передали медикам.