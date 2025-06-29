А на десерт крапива: как можно использовать сорняки

Любые растения, выросшие без участия человека, — это дикоросы. В их число входят травы, деревья, кусты, сорняки. Я травница, можно сказать, витаминного профиля. Люблю использовать собранные растения для профилактики заболеваний. Все думают, что сныть, крапива, лебеда и прочие сорняки — это растения, которые раньше ели в голодные годы, от безысходности. На самом деле дикоросы для нас — витаминная, живая пища. Продукты питания все чаще приезжают издалека. Их везут зелеными. А ведь витамины и микроэлементы плоды накапливают, когда они совсем спелые. Добавив собранные вами травы, можно восполнить недостаток полезных веществ. Возьмем один из самых распространенных огородных сорняков — сныть. Растение содержит богатейший состав витаминов и микроэлементов. У него нет побочных эффектов, противопоказаний. Сныть не уступает по вкусу шпинату, но ее не надо растить, покупать в магазине. Самые вкусные, нежные, молодые листочки используем в салаты. Из подросших можно сделать пюре. Кто-то сныть квасит. Способ квашения такой же, как в случае с капустой. Многие травы, сорняки мы можем засаливать, делать микс и потом приправлять ими супы. Можно их подсушить, перемолоть и приправлять горячие блюда. В общем, способов получить содержащиеся в травах полезные элементы много. Мы сейчас все научены: нутрициологи советуют диеты, Рассказывают про важность восполнения дефицита каких-то элементов в организме. И отправляют в аптеку — покупать калий, магний, селен… При этом в горсти дикоросов содержится целая таблица Менделеева. И она поставляется самой природой совершенно бесплатно.